Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями

The Royal Society: крупные города развиваются подобно раковым опухолям

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное командой ученых под руководством специалиста по городскому климату Изабеллы Кейпел-Тиммс из Университетского колледжа Лондона (UCL), представляет новый взгляд на рост и развитие крупных городов, таких как Лондон и Сидней.

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Исследователи обнаружили, что эти города растут аналогично злокачественным опухолям, что подразумевает использование аналогии между биологическим ростом и городским развитием.

Математические модели, охватывающие период последних 180 лет, показывают стремительное увеличение размеров Лондона, который изначально был небольшим средневековым поселением, но превратился в огромный мегаполис. Отмечается, что появление транспортной инфраструктуры, такой как железные дороги, стимулировало дальнейшее распределение населения в городе, что сравнивается с процессом ангиогенеза в раковых опухолях. Это привело к тому, что население города стало более децентрализованным, что характерно для роста опухолей, сообщает The Royal Society.

Подобные тенденции также наблюдаются в других мировых городах, таких как Вашингтон, Париж и Сидней. Исследователи обнаружили параллели между ростом Лондона и Сиднея, что подтверждает влияние массы населения и взаимосвязи на развитие города.

Это исследование предлагает новый подход к пониманию городского развития, рассматривая города как сложные адаптивные системы, эволюционирующие подобно живым организмам.