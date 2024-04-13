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Ученые рассказали, как спасти Мировой океан

Глобальное потепление и антропогенное воздействие приводят к чрезмерному нагреву воды в Мировом океане

1:18
Наука

В течение последних десятилетий наблюдается увеличение средней температуры воздуха на планете Земля.

Глобальное потепление и антропогенное воздействие приводят к чрезмерному нагреву воды в Мировом океане
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

Глобальное потепление, вызванное в основном деятельностью человека, приводит к излишнему нагреву воды в Мировом океане.

Этот процесс может привести к многочисленным стихийным бедствиям и катастрофическим изменениям климата в будущем.

Загрязнение воды и накопление отходов также ухудшают ситуацию, приводя к гибели множества морских животных. Однако специалисты из Великобритании предложили необычный способ решения этой проблемы.

Сотрудники Зоологического сообщества Лондона считают, что искусственные кораллы могут сыграть важную роль в спасении Мирового океана, так как они способны выдерживать даже самые неблагоприятные условия.

Это позволит полипам строить рифы более эффективно и поможет предотвратить возможные экологические катастрофы.

Специалисты подчёркивают: если не будут предприняты никакие меры, то в ближайшие десятилетия Мировой океан потеряет 90% своих рифов. Это произойдёт, если люди не примут необходимых мер для снижения выбросов вредных веществ.

В случае отсутствия возможности уменьшить воздействие человека на окружающую среду, придётся прибегнуть к предложенным британскими исследователями мерам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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