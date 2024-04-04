Ничем не лучше обычных сигарет: обнаружено негативное влияние вейпов на ДНК человека

Cancer Research: курение электронных сигарет способно изменить ДНК человека

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Калифорнийским университетом и Университетом Инсбрука, выявило эпигенетические изменения в ДНК клеток щек у пользователей электронных сигарет, аналогичные тем, которые характерны для курильщиков. Хотя электронные сигареты считаются менее вредными, исследование указывает на потенциальные риски, которые требуют дальнейшего изучения.

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Исследование проанализировало эпигенетическое воздействие табака и электронных сигарет на более чем 3,5 тыс. случаев, показывая существенные изменения в клетках рта у курильщиков. Новые данные также показывают аналогичные изменения у пользователей электронных сигарет, даже с небольшим опытом использования, сообщает Cancer Research.

Эпигеном — это дополнительный слой информации в ДНК, который может изменяться в ответ на различные факторы, включая курение и использование электронных сигарет.

Хотя электронные сигареты считаются менее вредными, чем традиционное курение, исследование подчеркивает необходимость более глубокого понимания их потенциальных рисков для здоровья. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять долгосрочные последствия использования электронных сигарет и их связь с развитием рака.