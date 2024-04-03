Как долго продлится тёплая погода в Москве, рассказала метеоролог Позднякова

Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в Москве на этой неделе

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31679151@N00/29193920104 by Nickolas Titkov is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалист объяснила, что со среды в столице будет наблюдаться снижение температуры. Столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше 15 градусов.

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву удивила аномально тёплая апрельская погода.

Аномальным теплом, по словам эксперта, мы обязаны нахождению в тыловой части циклона.

"Сейчас температура воздуха продолжит постепенно снижаться, и не исключено, что в четверг, 4 апреля, к вечеру местами пройдет дождь вперемешку с мокрым снегом", — цитирует слова Позднякой "Вечерняя Москва".

Синоптик объяснила, температура в столице опустится с четверга до 5 градусов ночью и 9 градусов днём.