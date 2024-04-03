Как долго продлится тёплая погода в Москве, рассказала метеоролог Позднякова

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе.
Специалист объяснила, что со среды в столице будет наблюдаться снижение температуры. Столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше 15 градусов.
Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву удивила аномально тёплая апрельская погода.
Аномальным теплом, по словам эксперта, мы обязаны нахождению в тыловой части циклона.
"Сейчас температура воздуха продолжит постепенно снижаться, и не исключено, что в четверг, 4 апреля, к вечеру местами пройдет дождь вперемешку с мокрым снегом", — цитирует слова Позднякой "Вечерняя Москва".
Синоптик объяснила, температура в столице опустится с четверга до 5 градусов ночью и 9 градусов днём.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.