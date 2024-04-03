Лера Кудрявцева высказалась об аномально тёплой погоде в апреле: "Когда такое было?"

Лера Кудрявцева пожаловась на самочувствие на фоне удивительно высокой апрельской температуры воздуха.
Телеведущая обратила внимание на то, что в начале апреля столбики термометра поднялись необыкновенно высоко.
"2 дня голова болит, в апреле 22 градуса, когда такое было? В апреле всегда ещё прохладно", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Ранее Лера Кудрявцева остроумно поздравила Сергея Лазарева с днём рождения. Певцу исполнился 41 год.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.