Лера Кудрявцева высказалась об аномально тёплой погоде в апреле: "Когда такое было?"

Леру Кудрявцеву удивила аномально тёплая апрельская погода

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева пожаловась на самочувствие на фоне удивительно высокой апрельской температуры воздуха.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой

Телеведущая обратила внимание на то, что в начале апреля столбики термометра поднялись необыкновенно высоко.

"2 дня голова болит, в апреле 22 градуса, когда такое было? В апреле всегда ещё прохладно", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее Лера Кудрявцева остроумно поздравила Сергея Лазарева с днём рождения. Певцу исполнился 41 год.