Найден новый эффективный способ уничтожения "спящих" раковых клеток при метастазах в груди

Учёные из Лондонского института исследований рака выявили, что подавление активности фермента под названием G9a предотвращает переход опухолевых клеток в режим покоя, что может сделать их менее уязвимыми к лекарственным препаратам при раке груди. Отчёт об их исследовании был опубликован в журнале Cancer Discovery (CD).
Ученые сконцентрировались на исследовании эстроген-рецептор-положительного (ER +) рака груди. Этот тип рака характеризуется наличием на клетках злокачественных опухолей рецепторов, которые связываются с эстрогеном, стимулируя их рост и размножение. Этот вид рака груди известен своей склонностью к рецидивам.
Кроме того, при эстроген-положительном раке может происходить активация механизмов, которые заставляют раковые клетки войти в режим покоя. Эти спящие раковые клетки могут покинуть первичную опухоль, циркулировать в крови и затем укореняться в других тканях в виде микрометастазов. Такие клетки обычно не подвергаются действию иммунной системы и могут устойчиво оставаться после лечения рака.
Исследователи обнаружили, что рецептор G9a играет ключевую роль в переводе раковых клеток в режим покоя. Понижение его активности не только выталкивает клетки из состояния покоя при эстроген-положительном раке груди, но и увеличивает чувствительность к гормональной терапии.
Учёные подчеркнули, что их открытие имеет важное значение для разработки новых методов лечения рака.
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