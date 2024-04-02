Ученые раскрыли секрет естественного контроля аппетита

Nature: твердая пища усиливает эффект препаратов для похудения

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Гарвардской медицинской школы, работая в научном коллективе, выяснили, что употребление твердой пищи в сочетании с применением препарата от диабета под названием Метморфин значительно снижает чувство голода и улучшает контроль над аппетитом.

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Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Metabolism, подтвердило, что Метморфин способствует увеличению уровня фактора подавления аппетита, известного как лактоилфенилаланин (Lac-Phe). Lac-Phe представляет собой комбинацию лактата и аминокислоты фенилаланина.

Молочная кислота, или лактат, уровень которой повышается после приема пищи, способствует появлению ощущения сытости. Ученые выяснили, что употребление твердой пищи приводит к более сильному увеличению концентрации лактата, что усиливает действие препаратов для похудения, направленных на увеличение производства Lac-Phe.

Кроме того, исследователи обнаружили, что различные калорийные напитки оказывают минимальное воздействие на выработку лактата (и фактора Lac-Phe). Это означает, что употребление таких напитков не способствует достижению чувства насыщения и замедляет процесс похудения.