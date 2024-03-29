Не пытайтесь подавить скуку на работе: ученые назвали способ повысить производительность труда

JAP: подавление скуки на работе снижает производительность труда

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное группой американских ученых из Университета Нотр-Дама, изучило влияние скуки на производительность работников в различных сферах занятости.

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Исследователи обнаружили, что средний сотрудник испытывает скуку в течение более 10 часов еженедельно, что оказывает отрицательное воздействие на его способность сосредоточиться и эффективно выполнять задачи.

Более того, исследование выявило, что подавление или игнорирование скуки только усиливает ее негативное воздействие и приводит к дополнительному снижению общей производительности труда и дефициту внимания у работников. Это было подтверждено через анализ результатов трех различных исследований, в которых изучались последствия скуки в контексте выполнения различных рабочих задач, сообщает Journal of Applied Psychology (JAP).

Выводы исследования показывают, что организация рабочих задач в течение дня может представлять собой ключ к решению проблемы скуки на рабочем месте. Хотя избежать скучных задач совершенно невозможно, их чередование с более интересными и значимыми делами может помочь работникам компенсировать потерянную энергию, что в конечном итоге приводит к улучшению их производительности и общего качества работы.