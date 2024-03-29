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Эта кроха появилась до формирования Солнечной системы: ученые обнаружили зерно, способное раскрыть историю Вселенной

AJ: ученые обнаружили частицу, появившуюся до формирования Солнечной системы

1:19
Наука

Исследование состава метеорита ALH 77307 позволило ученым обнаружить крошечное зерно, которое, предположительно, существовало до формирования Солнечной системы.

AJ: ученые обнаружили частицу, появившуюся до формирования Солнечной системы
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зерно, содержащее необычное соотношение изотопов магния, указывает на его происхождение от сверхновой особого типа, которая засеяла галактику характерными изотопами.

Примитивные метеориты, такие как ALH 77307, представляют особый интерес для астрономов, так как они могут содержать информацию о составе материала, предшествовавшего формированию Солнечной системы. Зерно внутри ALH 77307 имеет аномальное соотношение изотопов, что свидетельствует о его возможном происхождении от сверхновой типа II, сжигающей водород. Этот тип сверхновых был открыт недавно, и его роль в эволюции звезд пока мало изучена, сообщает The Astrophysical Journal (AJ).

Дальнейшие исследования таких метеоритов могут помочь ученым лучше понять происхождение Солнечной системы и процессы, происходившие в галактике до ее формирования. Каждое обнаруженное досолнечное зерно добавляет новые данные к картине того, как формировалась планетная система, и расширяет наше понимание космических процессов.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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