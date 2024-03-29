Любой может стать гениальным творцом: ученым не удалось обнаружить у Бетховена генетической предрасположенности к музыкальному таланту

Current Biology: гениальность Людвига ван Бетховена не обусловлена его генетикой

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное международной группой ученых из Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (ФРГ) и University of Toronto (Канада), сосредоточилось на анализе ДНК великого композитора Людвига ван Бетховена. Целью исследования было более глубокое понимание взаимосвязи между генетическими факторами и музыкальными способностями человека.

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Ученые использовали метод полигенного анализа для оценки генетической предрасположенности к определенным чертам или поведению, сосредоточившись на способности синхронизации ритмов, близко связанной с музыкальностью. Несмотря на ожидания, что генетические факторы могут иметь существенное влияние на музыкальные способности Бетховена, исследование выявило отсутствие выдающейся генетической предрасположенности у композитора, сообщает Current Biology.

Важно отметить, что даже низкий показатель генетической предрасположенности не умаляет его музыкального величия. Исследователи подчеркивают, что генетический анализ не может полностью объяснить сложные аспекты музыкального творчества Бетховена.

Помимо этого, ученые признают, что генетические факторы играют роль в формировании музыкальных способностей человека, но также подчеркивают, что окружающая среда и другие внешние факторы также имеют значительное влияние.