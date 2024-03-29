Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге
Ветеринар Земская рассказала, как лишний вес влияет на питомцев
Сколько нужно варить макароны?
Тимур Хайдаров потребовал компенсацию от Рашель за оскорбления и травлю
Врачам в Кирове начнут выплачивать премии за обнаружение рака у пациентов
Льготная ипотека в мегаполисах может быть отменена, а в малых городах - стать беспроцентной
Эндокринолог Бузинова: бобовые помогут добиться плоского живота
Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Российский боец Шара Буллет будет драться с украинцем Потерей на UFC Fight Night
Любой может стать гениальным творцом: ученым не удалось обнаружить у Бетховена генетической предрасположенности к музыкальному таланту

Current Biology: гениальность Людвига ван Бетховена не обусловлена его генетикой

1:17
Наука

Исследование, проведенное международной группой ученых из Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (ФРГ) и University of Toronto (Канада), сосредоточилось на анализе ДНК великого композитора Людвига ван Бетховена. Целью исследования было более глубокое понимание взаимосвязи между генетическими факторами и музыкальными способностями человека.

Current Biology: гениальность Людвига ван Бетховена не обусловлена его генетикой
Фото: commons.wikimedia.org by Fralac is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ученые использовали метод полигенного анализа для оценки генетической предрасположенности к определенным чертам или поведению, сосредоточившись на способности синхронизации ритмов, близко связанной с музыкальностью. Несмотря на ожидания, что генетические факторы могут иметь существенное влияние на музыкальные способности Бетховена, исследование выявило отсутствие выдающейся генетической предрасположенности у композитора, сообщает Current Biology.

Важно отметить, что даже низкий показатель генетической предрасположенности не умаляет его музыкального величия. Исследователи подчеркивают, что генетический анализ не может полностью объяснить сложные аспекты музыкального творчества Бетховена.

Помимо этого, ученые признают, что генетические факторы играют роль в формировании музыкальных способностей человека, но также подчеркивают, что окружающая среда и другие внешние факторы также имеют значительное влияние.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Последние материалы
Current Biology: гениальность Людвига ван Бетховена не обусловлена его генетикой
Ветеринар Земская рассказала, как лишний вес влияет на питомцев
Сколько нужно варить макароны?
Тимур Хайдаров потребовал компенсацию от Рашель за оскорбления и травлю
Врачам в Кирове начнут выплачивать премии за обнаружение рака у пациентов
Льготная ипотека в мегаполисах может быть отменена, а в малых городах - стать беспроцентной
Эндокринолог Бузинова: бобовые помогут добиться плоского живота
Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Российский боец Шара Буллет будет драться с украинцем Потерей на UFC Fight Night
Украсит любой интерьер: рассказываем о амариллисе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников