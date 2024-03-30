Ученые выяснили, что женская зависимость от сигарет может быть связана с гормонами

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Discover BMB: эстроген может усиливать никотиновую зависимость у женщин

1:36
Наука

Исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа Университета Кентукки, выявило, что эстроген, женский половой гормон, стимулирует производство ольфактомединов — белков, которые подавляются никотином в ключевых областях мозга, связанных с вознаграждением и зависимостью. Это обнаружение может оказаться значимым в контексте проблемы отказа от курения среди женщин. Результаты данного исследования были опубликованы в Discover BMB.

Discover BMB: эстроген может усиливать никотиновую зависимость у женщин
Фото: PxHere is licensed under CC0

Проведя ряд экспериментов на крысах, ученые установили, что эстроген стимулирует выработку ольфактомединов. При воздействии никотина эти белки подавляются в областях мозга, ответственных за ощущение удовольствия и формирование зависимости. Далее исследователи провели серию экспериментов на клетках шейки матки человека и крыс, чтобы лучше понять взаимодействие между ольфактомединами, эстрогеном и никотином.

Ученые предполагают, что эстроген, взаимодействуя с никотином, может активировать центры системы вознаграждения в мозге за счет увеличения производства ольфактомединов. Система вознаграждения включает несколько структур мозга, которые обмениваются сигналами с помощью дофамина.

Получение удовольствия от курения, будь то обычные сигареты или электронные устройства, координирует различные аспекты мышления, что может сделать отказ от них сложным.

Ученые отмечают, что результаты этого исследования могут способствовать разработке более эффективных методов лечения никотиновой зависимости у женщин, а также вдохновить создание новых терапевтических подходов и препаратов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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