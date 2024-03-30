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Тайны человеческой психики: Почему творческие личности склонны к вере в призраков

Профессор Уайзман назвал причины веры многих людей в призраков

1:47
Наука

Значительная часть жителей англоязычных стран, согласно последним исследованиям, которые ученые обсудили на сайте Университета Хартфордшира, склонна придерживаться веры в паранормальные явления, особенно в призраков.

Профессор Уайзман назвал причины веры многих людей в призраков
Фото: flickr.com by fredrik Andreasson from Sweden is licensed under Commons, the free media repository

На примере опроса YouGov 2019 года можно отметить, что 45% современных американцев поддерживают подобные представления. Подобные тенденции также наблюдаются в Великобритании, где жители чаще готовы принять существование духов, чем веру в божественное начало.

Профессор Ричард Уайзман из Университета Хартфордшира выделяет две основные причины этого явления. Во-первых, значимую роль играет личный опыт. Многие люди сталкиваются с паранормальными явлениями, особенно в периоды потери близких людей. Кроме того, СМИ часто обсуждают их, что также укрепляет веру в подобные явления.

Во-вторых, психологические особенности личности также играют важную роль. Люди с творческим мышлением склонны к размышлениям о мире, где нет страданий и где умершие близкие могут оставаться рядом. Они стремятся понять мир в глубину, ищут закономерности, что часто приводит к идеям о паранормальных явлениях.

Эксперимент, проведенный экспертами из Университета Британской Колумбии в 2013 году, показал, что люди, склонные придавать неживым объектам человеческие черты, чаще всего верят в призраков. Эти люди обладают открытым мышлением, креативны и способны к эмпатии, что помогает им с легкостью вживаться в различные ситуации и роли.

Важную роль играет также внушение. Люди с податливой психикой могут принимать идеи, которые для других кажутся нереальными. Некоторым из них это воображение помогает делать великие открытия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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