В Египте откопали богатую гробницу жрицы и чиновника возрастом 4300 лет времён IV династии

Группа египетских и немецких исследователей при участии Немецкого археологического института обнаружила древнюю гробницу, возраст которой составляет 4300 лет, в Дахшуре, что находится примерно в 33 километрах к югу от Каира. Это важное открытие было опубликовано на государственном портале Египта.
Внутри гробницы археологи обнаружили фрески, изображающие различные сцены из древнего египетского общества, включая корабли на Ниле, торговцев на рынке, и обработку зерна с помощью ослов, а также другие интересные моменты.
Из иероглифических надписей на стенах гробницы стало известно, что это место захоронения принадлежало Сенеб-Неб-Афу и его супруге Идет. Идет, как гласят записи, была жрицей богини Хатхор, которую часто ассоциировали с материнством, чувственностью и музыкой, а Сенеб-Неб-Аф занимал различные административные должности в королевском дворце.
Согласно ученым, Сенеб-Неб-Аф и его супруга служили при дворе фараона Пепи I, который правил в период с 2310 по 2260 год до нашей эры. Этот период — IV династии — отличался активным строительством пирамид, однако они были менее масштабными по сравнению с теми, что находятся в Гизе.
Следует отметить, что раскопки гробницы ещё не завершены, и археологам пока не удалось обнаружить останки жрицы и чиновника.
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