В Египте откопали богатую гробницу жрицы и чиновника возрастом 4300 лет времён IV династии

SIS: в египетском Дахшуре найдена усыпальница знатной четы эпохи фараона Пепи I

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа египетских и немецких исследователей при участии Немецкого археологического института обнаружила древнюю гробницу, возраст которой составляет 4300 лет, в Дахшуре, что находится примерно в 33 километрах к югу от Каира. Это важное открытие было опубликовано на государственном портале Египта.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Внутри гробницы археологи обнаружили фрески, изображающие различные сцены из древнего египетского общества, включая корабли на Ниле, торговцев на рынке, и обработку зерна с помощью ослов, а также другие интересные моменты.

Из иероглифических надписей на стенах гробницы стало известно, что это место захоронения принадлежало Сенеб-Неб-Афу и его супруге Идет. Идет, как гласят записи, была жрицей богини Хатхор, которую часто ассоциировали с материнством, чувственностью и музыкой, а Сенеб-Неб-Аф занимал различные административные должности в королевском дворце.

Согласно ученым, Сенеб-Неб-Аф и его супруга служили при дворе фараона Пепи I, который правил в период с 2310 по 2260 год до нашей эры. Этот период — IV династии — отличался активным строительством пирамид, однако они были менее масштабными по сравнению с теми, что находятся в Гизе.

Следует отметить, что раскопки гробницы ещё не завершены, и археологам пока не удалось обнаружить останки жрицы и чиновника.