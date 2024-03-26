Астрофизик Сергей Богачёв рассказал о вероятности больших геоштормов в ближайшие недели

Астрофизик Сергей Богачёв: Землю накрыла самая сильная за последние 20 лет магнитная буря

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофизик, доктор физических наук, профессор РАН Сергей Богачёв в беседе с Pravda. Ru объяснил влияние такого космического явления, как магнитная буря, на Землю и население планеты.

Фото: YT NASA Goddard

Бушующей вокруг земли геомагнитной активности учёные присвоили высокий уровень мощности.

"Текущая буря имела четвёртый уровень, выше которой, соответственно, буря пятого уровня. Буря более высокая была последний раз 11 сентября 2005 года. То есть после этого действительно почти 20 лет бурь пятого уровня не было", — пояснил астрофизик.

Крупный выброс солнечного вещества, как обычно, "натворил" бед на земле.

"Поступали многочисленные сообщения о перебоях с радиосвязью. Что касается космических аппаратов, то в целом радиационная компонента во время данных событий была не очень сильная. В основном было ударное воздействие. Аппараты именно к ударному воздействию не так сильно чувствительны, как к радиации. Конечно, это событие значительное, и полностью последствия трудно его оценить", — считает эксперт.

Недомогание в период геошторма вполне вероятно, допускает специалист.

"Мы находимся внутри космического облака, оно нас раскачивает. Обычно метеозависимость имеет конкретную симптоматику — головные боли, давление. Если люди себя в целом ощущают метеочувствительными, то они испытывают характерные недомогания. Я иногда общаюсь со специалистами медицины на эту тему, и они более широкий спектр воздействия вылавливают и на нервную систему, и на другие органы. В целом вопрос слабо изученный. Человек не прибор, к нему амперметр не подключишь, чтобы точно померить", — говорит учёный.

Учёные прогнозируют "плохую" космическую погоду практически до конца недели. В целом весной солнце, как ожидается, выйдет на пик активности своего очередного цикла.

"Активность Солнца растёт и вероятность больших вспышек очень высокая в данный момент. Весной может быть повторение каких-то событий, это весьма вероятно. Но конкретный день условно какого-то числа апреля или мая будет крупная буря — это назвать невозможно. Мы говорим про вероятности и подтверждаем, что они просто высокие на фоне активного солнца", — даёт прогноз Богачёв.