В Тамбовской области запущен совместный проект России и Беларуси по производству беспилотных камбайнов

В Тамбовской области запущен совместный с Белоруссией проект по производству беспилотных комбайнов. Инициатива реализуется на базе предприятия "Титан" в сотрудничестве с белорусским заводом "Гомсельмаш".
Проект нацелен на импортозамещение в сфере сельхозмашиностроения и увеличит годовой объем выпуска техники до 600 единиц, создав при этом 200 новых рабочих мест.
Общий объем инвестиций в проект составит около 5 миллиардов рублей, а срок его реализации рассчитан на 5 лет. Финансовую поддержку на льготных условиях окажет Фонд развития промышленности Тамбовской области. Выпускаемые беспилотные комбайны "Титан GS-10 PRO" ориентированы на потребности крупных сельхозпредприятий с большими объемами уборки зерновых культур. Они будут оснащены системой параллельного вождения, обеспечивающей ровный проход по полю и исключающей пропуски и перекрытия.
Кроме того, на территории промышленной площадки планируется создать агропромышленный кластер, где будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов, компонентов и запасных частей для сельхозтехники. Запуск производства комбайнов стал результатом договоренностей, достигнутых делегацией правительства Тамбовской области во главе с губернатором Максимом Егоровым в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске в прошлом году.
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