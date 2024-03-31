В Тамбовской области запущен совместный проект России и Беларуси по производству беспилотных камбайнов

Россия совместно с Белоруссией запустила производство беспилотных комбайнов

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В Тамбовской области запущен совместный с Белоруссией проект по производству беспилотных комбайнов. Инициатива реализуется на базе предприятия "Титан" в сотрудничестве с белорусским заводом "Гомсельмаш".

Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Проект нацелен на импортозамещение в сфере сельхозмашиностроения и увеличит годовой объем выпуска техники до 600 единиц, создав при этом 200 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проект составит около 5 миллиардов рублей, а срок его реализации рассчитан на 5 лет. Финансовую поддержку на льготных условиях окажет Фонд развития промышленности Тамбовской области. Выпускаемые беспилотные комбайны "Титан GS-10 PRO" ориентированы на потребности крупных сельхозпредприятий с большими объемами уборки зерновых культур. Они будут оснащены системой параллельного вождения, обеспечивающей ровный проход по полю и исключающей пропуски и перекрытия.

Кроме того, на территории промышленной площадки планируется создать агропромышленный кластер, где будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов, компонентов и запасных частей для сельхозтехники. Запуск производства комбайнов стал результатом договоренностей, достигнутых делегацией правительства Тамбовской области во главе с губернатором Максимом Егоровым в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске в прошлом году.