Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, посвященную искусственному интеллекту

Генеральная Ассамблея ООН приняла первую в своей истории резолюцию, посвященную искусственному интеллекту. Документ под названием "Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития" был предложен Соединенными Штатами Америки при соавторстве 120 других стран.
Как отмечает ТАСС, это первая подобная резолюция.
Резолюция укрепляет глобальный консенсус относительно необходимости развития систем ИИ, способствующих устойчивому развитию и уважающих основные свободы. В ней содержится призыв расширять участие развивающихся государств в цифровой трансформации, внедрять меры по защите прав интеллектуальной собственности, обеспечению конфиденциальности персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости и надежности работы искусственного интеллекта. Кроме того, резолюция призывает обеспечить, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.
Постоянный представитель США при ООН подчеркнула, что принятая резолюция отражает стремление стран-участниц управлять развитием ИИ, а не допустить, чтобы он управлял людьми. Она обратила внимание на важность глобального сотрудничества в этой сфере.
Необходимость регулирования искусственного интеллекта обсуждается на международном уровне. Ранее Генеральный секретарь ООН выступил с идеей создать орган для разработки глобальных стандартов в области ИИ, предупредив об опасности как военного, так и гражданского бесконтрольного применения этих технологий. Эксперты и представители IT-индустрии, включая Илона Маска и Стива Возняка, также высказывали опасения, что развитие ИИ с интеллектом, сравнимым с человеческим, может представлять угрозу для общества.
Некоторые страны уже приняли меры по регулированию ИИ. В США был издан указ о мерах безопасности, а Европарламент одобрил первый в мире нормативный акт, вводящий различные ограничения и меры защиты прав граждан при использовании ИИ-технологий.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.