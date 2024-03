Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, посвященную искусственному интеллекту

Your browser does not support the audio element.

Генеральная Ассамблея ООН приняла первую в своей истории резолюцию, посвященную искусственному интеллекту. Документ под названием "Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития" был предложен Соединенными Штатами Америки при соавторстве 120 других стран.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic