Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, посвященную искусственному интеллекту

Первая в мире резолюция по искусственному интеллекту была принята в ООН

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Генеральная Ассамблея ООН приняла первую в своей истории резолюцию, посвященную искусственному интеллекту. Документ под названием "Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития" был предложен Соединенными Штатами Америки при соавторстве 120 других стран.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как отмечает ТАСС, это первая подобная резолюция.

Резолюция укрепляет глобальный консенсус относительно необходимости развития систем ИИ, способствующих устойчивому развитию и уважающих основные свободы. В ней содержится призыв расширять участие развивающихся государств в цифровой трансформации, внедрять меры по защите прав интеллектуальной собственности, обеспечению конфиденциальности персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости и надежности работы искусственного интеллекта. Кроме того, резолюция призывает обеспечить, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.

Постоянный представитель США при ООН подчеркнула, что принятая резолюция отражает стремление стран-участниц управлять развитием ИИ, а не допустить, чтобы он управлял людьми. Она обратила внимание на важность глобального сотрудничества в этой сфере.

Необходимость регулирования искусственного интеллекта обсуждается на международном уровне. Ранее Генеральный секретарь ООН выступил с идеей создать орган для разработки глобальных стандартов в области ИИ, предупредив об опасности как военного, так и гражданского бесконтрольного применения этих технологий. Эксперты и представители IT-индустрии, включая Илона Маска и Стива Возняка, также высказывали опасения, что развитие ИИ с интеллектом, сравнимым с человеческим, может представлять угрозу для общества.

Некоторые страны уже приняли меры по регулированию ИИ. В США был издан указ о мерах безопасности, а Европарламент одобрил первый в мире нормативный акт, вводящий различные ограничения и меры защиты прав граждан при использовании ИИ-технологий.