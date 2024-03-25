В Узбекистане нашли останки гибрида неандертальца и современного человека, им около 60 тысяч лет

Историк Кривошапкин сообщил о сенсационном открытии в гроте Оби-Рахмат

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди стали заселять Центральную Азию раньше, чем считалось прежде, и уже они тогда тянулись к прекрасному. Об этом и многом другом рассказал директор Института археологии и этнографии СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин на семинаре в рамках Дней науки и культуры Узбекистана в новосибирском Академгородке.

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Историк выступил с научным докладом, темой которого стали результаты раскопок грота Оби-Рахмат в Ташкентской области. Учёные с особым интересом относятся к этому археологическому памятнику, потому что он заставил переосмыслить многие традиционно устоявшиеся в научном сообществе представления.

По сделанным находкам стало очевидным, что предки современных людей обитали там около 90 тысяч лет, а не 40 тысяч, как полагали ранее.

"Уже тогда орудия труда были продвинутыми и даже изящными", — отметил Кривошапкин.

Он показал маленькие, чуть больше ногтя, наконечники с насечками.

"Теперь мы понимаем, что уже 80-90 тысяч лет тому назад человек жил и чем-то духовным. Насечки появились не от разделки животных, а нанесены со смыслом. Изображение знаков типа стрелок и птиц — явно символическое поведение", — прокомментировал учёный.

Кроме того, он рассказал об останках ребёнка, жившего около 60 тысяч лет назад: "И вот что удивительно: строение черепа практически современное, лабиринт внутреннего уха типично неандертальский, а размер зубов просто огромный, особенно для ребёнка девяти-десяти лет. Налицо сочетание современного, архаичного и нетипичного в одной древней особи".

К сожалению, из костей не удалось выделить ДНК, но очень похоже, что люди разных видов активно скрещивались друг с другом — не зря археологи называют Центральную Азию "плавильным котлом" антропогенеза.

"Я уверен, что археология каменного века принесёт нам новые и новые сюрпризы", — заключил специалист.