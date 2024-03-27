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Открытость к новому: секрет вечной молодости для вашего мозга. Как повысить себе когнитивность

NBA: любознательность повышает когнитивные функции мозга пожилых людей

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Наука

Недавнее исследование американских нейробиологов выявило, что у пожилых людей открытость к новому опыту способствует улучшению когнитивных функций мозга.

NBA: любознательность повышает когнитивные функции мозга пожилых людей
Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Ученые из Колумбийского университета провели исследование с участием 399 участников в возрасте от 19 до 80 лет.

Используя тесты для оценки производительности в областях плавности мышления, словарного запаса, памяти и скорости восприятия, они выяснили, что люди с более высоким уровнем открытости имеют более устойчивый когнитивный резерв, что благотворно влияет на различные аспекты функционирования мозга.

У людей с высоким уровнем открытости наблюдается стабильная скорость восприятия со временем, в то время как у тех, у кого уровень открытости низок, когнитивные способности ухудшаются по мере старения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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