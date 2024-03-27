Открытость к новому: секрет вечной молодости для вашего мозга. Как повысить себе когнитивность

Недавнее исследование американских нейробиологов выявило, что у пожилых людей открытость к новому опыту способствует улучшению когнитивных функций мозга.
Ученые из Колумбийского университета провели исследование с участием 399 участников в возрасте от 19 до 80 лет.
Используя тесты для оценки производительности в областях плавности мышления, словарного запаса, памяти и скорости восприятия, они выяснили, что люди с более высоким уровнем открытости имеют более устойчивый когнитивный резерв, что благотворно влияет на различные аспекты функционирования мозга.
У людей с высоким уровнем открытости наблюдается стабильная скорость восприятия со временем, в то время как у тех, у кого уровень открытости низок, когнитивные способности ухудшаются по мере старения.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.