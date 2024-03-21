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Потребуется минимум энергии: американские ученые разработали новый эффективный метод генерации снега и льда

ACS: ученые США открыли новый метод эффективного создания льда

0:54
Наука

Химики из Чикагского университета разработали метод, позволяющий контролировать температуру замерзания воды, открывая новые возможности для управления образованием снега и льда.

ACS: ученые США открыли новый метод эффективного создания льда
Фото: Openphoto.net by Darren Hester is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Их исследование, опубликованное в материалах Американского химического общества (ACS), раскрыло, что даже незначительные структурные детали и примеси, такие как сажа, белки и бактерии, могут значительно влиять на температуру замерзания.

Химики вывели математическое выражение, которое показывает, что определенные углы между поверхностными элементами делают процесс кристаллизации воды более эффективным при повышенных температурах.

Эта модель может быть использована для разработки материалов с поверхностями, способными эффективно формировать лед с минимальными затратами энергии, например, в генераторах льда или снега, или для засеивания облаков частицами с целью вызвать снегопад.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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