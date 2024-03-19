Не оставляем надежд найти внеземную жизнь: NASA отправит в космос корабль с посланием инопланетянам

NASA отправит космический корабль для исследования спутника Юпитера Европы

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Корабль NASA Europa Clipper, запланированный к отправке в октябре, направится к спутнику Юпитера, Европе. Главная цель этой миссии — исследование Европы, которая известна своим ледяным покровом, под которым, как предполагается, находится океан.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Для создания послания космосу, агентство решило отправить специальную пластину на борту корабля. На этой пластине будут содержаться около 2,6 миллионов имен землян, поэтическое произведение, описывающее красоту и уникальность нашей планеты, а также важные данные о Земле.

Кроме того, на кремниевом микрочипе, помещенном на пластину, будут размещены несколько графических элементов, запись слова "вода" на более чем ста языках мира и произведения искусства, которые подчеркнут связь между Землей и Европой.

Однако, несмотря на все эти символические послания, основная цель миссии Europa Clipper остается научной: исследование вероятности наличия жизни на этом юпитерианском спутнике. В 2030 году, после отправки, корабль начнет облеты Европы, собирая информацию о ее гидрологии и атмосфере, сообщает NASA.

Чтобы защитить оборудование от вредных излучений, все приборы и пластину заключат в специальный металлический контейнер.

Этот проект, несомненно, продолжит славную традицию символических посланий в космос и откроет новые горизонты в научном исследовании.