Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за питомцем
Ветеринарный врач Логинов рассказал о мифах про корм для домашних животных
Мать Василия Уткина узнала о его кончине из СМИ
Турецкая авиакомпания не пропускает россиян в Южную Америку
Tesla Model Y стала самым производимым автомобилем в мире в 2023 году
Говорим об удобрении пионов
Экс-переводчица посольства Швейцарии получила условный срок за страховое мошенничество
Как избавиться от пятен шоколада на одежде: пошаговое руководство
Пирог с яблоками и апельсинами: нежное бисквитное тесто и сочные фрукты
Не оставляем надежд найти внеземную жизнь: NASA отправит в космос корабль с посланием инопланетянам

NASA отправит космический корабль для исследования спутника Юпитера Европы

1:26
Наука

Корабль NASA Europa Clipper, запланированный к отправке в октябре, направится к спутнику Юпитера, Европе. Главная цель этой миссии — исследование Европы, которая известна своим ледяным покровом, под которым, как предполагается, находится океан.

NASA отправит космический корабль для исследования спутника Юпитера Европы
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Для создания послания космосу, агентство решило отправить специальную пластину на борту корабля. На этой пластине будут содержаться около 2,6 миллионов имен землян, поэтическое произведение, описывающее красоту и уникальность нашей планеты, а также важные данные о Земле.

Кроме того, на кремниевом микрочипе, помещенном на пластину, будут размещены несколько графических элементов, запись слова "вода" на более чем ста языках мира и произведения искусства, которые подчеркнут связь между Землей и Европой.

Однако, несмотря на все эти символические послания, основная цель миссии Europa Clipper остается научной: исследование вероятности наличия жизни на этом юпитерианском спутнике. В 2030 году, после отправки, корабль начнет облеты Европы, собирая информацию о ее гидрологии и атмосфере, сообщает NASA.

Чтобы защитить оборудование от вредных излучений, все приборы и пластину заключат в специальный металлический контейнер.

Этот проект, несомненно, продолжит славную традицию символических посланий в космос и откроет новые горизонты в научном исследовании.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Чем подкормить пионы весной?
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
Рассказываем причины из-за чего необходимо замачивать лук: совсем скоро сажать
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Последние материалы
Как избавиться от пятен шоколада на одежде: пошаговое руководство
Пирог с яблоками и апельсинами: нежное бисквитное тесто и сочные фрукты
Собчак осудила Канделаки за публикацию об Уткине, обвинив в цинизме
ACS: ученые разработали новый материал для средств гигиены из белкового сырья
В Австралии злоумышленница раздела женщину догола и заперла её в чемодане
Бывший главный санитарный врач Онищенко рассказал, как остановить нашествие крыс в Подмосковье
Илон Маск признался в употреблении кетамина для борьбы с депрессией
Что взять с собой в поездку для комфортного путешествия
Владелец Ferrari подал в суд из-за проблем с тормозами: автомобиль оказался небезопасным
В Петербурге задержали 14-летнего подростка, обещавшего устроить стрельбу в школе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников