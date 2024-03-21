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Древние тайны раскрыты: исследователь Арешин рассказывает о загадках динозавров

Палеонтолог Арешин раскрыл новые тайны динозавров

1:24
Наука

В ходе беседы с RT российский исследователь палеонтологии Александр Арешин обсудил трудности, с которыми сталкиваются ученые при изучении динозавров. Одной из главных проблем является ограниченность информации о внешнем облике, поведении и особенностях этих древних существ, поскольку часто имеют дело лишь с отдельными костями или их частичными остатками.

Палеонтолог Арешин раскрыл новые тайны динозавров
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Арешин подчеркнул, что среди динозавров существовали как теплокровные, так и хладнокровные виды, а их метаболизм позволял достигать значительных размеров.

Особое внимание ученого привлекли спинозавр, чьи особи известны благодаря фрагментам скелета 26 особей, и тираннозавр рекс, чей максимальный вес, по некоторым оценкам, мог достигать 15 тонн. Кроме того, Арешин отметил, что исследования динозавров продолжают корректировать представления о них.

Например, были пересмотрены представления о физиологии и внешнем облике некоторых видов.

Также в интервью была затронута тема вымирания динозавров. Помимо основной гипотезы о падении астероида, существуют и другие теории, предполагающие постепенное вымирание этих существ до указанного события.

Арешин также подчеркнул, что несмотря на множество открытий, динозавры остаются одной из великих загадок науки, и благодаря новым технологиям предстоит еще много открытий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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