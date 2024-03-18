Недостающее звено найдено: как на Земле образовался фосфор для зарождения жизни

Геологи назвали молнии источником фосфора для зарождения жизни на Земле

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Недостающее звено в зарождении жизни найдено — необходимый для этого фосфор образовался на молодой Земле в результате ударов молний. Об открытии рассказали американские и английские учёные в The Conversation.

Фото: Pexels by Frank Cone is licensed under CC0

Фосфор — элемент, без которого жизнь невозможна: он участвует в энергетическом обмене клеток, входит в состав липидов клеточных мембран, строительных блоков ДНК и РНК и т. д. Фосфор широко распространён на Земле, но преимущественно в нереакционноспособной форме, недоступной для синтеза органических соединений.

Потенциальным источником пригодного для жизни фосфора считается необычный минерал шрейберзит. Он встречается в метеоритах; предполагалось, что ими и занесён к нам.

Геологи исследовали фульгуриты — стеклоподобные трубочки, образующиеся на месте ударов молний. В них нашли значительное количество шрейберзита.

"Это означает, что удары молний помогли зажечь жизнь на Земле и, возможно, продолжают способствовать зарождению жизни на других планетах, подобных Земле", — полагают они.

В подтверждение своей гипотезы учёные приблизительно подсчитали, с учётом различных концентраций углекислого газа в атмосфере и состава древних вулканических пород, что квинтиллион (1018) молний, ударивших в Землю за первый миллиард лет её существования, должен был ежегодно переводить в реактивную форму до 10 тонн фосфора.

Количество крупных метеоритов с шрейберзитом в Солнечной системе уменьшается, а грозы гремят постоянно. Следовательно, если на какой-то планете достаточно мощное атмосферное электричество, значит, велики шансы возникновения жизни — фосфора для неё достаточно.