В Британии мужчина выловил в реке уникальный меч викингов во время магнитной рыбалки. Возраст находки 1,2 тысячи лет

Metro: в Британии мужчина во время магнитной рыбалки выловил тысячелетний меч викингов

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Житель Соединенного Королевства Т. Пенни, который увлекается магнитной рыбалкой, неожиданно обнаружил в реке меч, который, как выяснилось, является артефактом викингов и имеет возраст около 1,2 тысячи лет.

Фото: Openverse by Marian.kabele is licensed under CC BY-SA 4.0

Это событие произошло в ноябре прошлого года в реке Червелл, недалеко от деревни Энслоу, расположенной в графстве Оксфордшир. После того как мужчина выловил меч, он обратился к местному эксперту, который подтвердил его историческую ценность. Затем артефакт был передан специалистам для дальнейшего исследования, сообщает Metro.

В феврале этот артефакт был подвергнут проверке на подлинность, результаты которой датировали меч периодом между 850 и 975 годами нашей эры. Предполагается, что оружие могло принадлежать викингам, что делает находку еще более уникальной. Планируется передать обнаруженный артефакт в музей для сохранения и дальнейшего изучения.

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