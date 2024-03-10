В Британии мужчина выловил в реке уникальный меч викингов во время магнитной рыбалки. Возраст находки 1,2 тысячи лет

Житель Соединенного Королевства Т. Пенни, который увлекается магнитной рыбалкой, неожиданно обнаружил в реке меч, который, как выяснилось, является артефактом викингов и имеет возраст около 1,2 тысячи лет.
Это событие произошло в ноябре прошлого года в реке Червелл, недалеко от деревни Энслоу, расположенной в графстве Оксфордшир. После того как мужчина выловил меч, он обратился к местному эксперту, который подтвердил его историческую ценность. Затем артефакт был передан специалистам для дальнейшего исследования, сообщает Metro.
В феврале этот артефакт был подвергнут проверке на подлинность, результаты которой датировали меч периодом между 850 и 975 годами нашей эры. Предполагается, что оружие могло принадлежать викингам, что делает находку еще более уникальной. Планируется передать обнаруженный артефакт в музей для сохранения и дальнейшего изучения.
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