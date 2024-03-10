Во время сна мозг человека очищается от "мусора" через ритмичные волны

Учёные открыли удивительную способность нашего организма очищать во сне мозг от "мусора"

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное учёными Вашингтонского университета в Сент-Луисе, раскрывает важные аспекты процесса удаления отходов из мозга во время сна.

Фото: Openverse by adamdachis is licensed under CC BY 2.0

Исследование было сосредоточено на наблюдении за нейронами у мышей и показало, что эти нейроны координируют электрические сигналы, которые генерируют ритмичные волны. Эти волны, в свою очередь, способствуют перемещению жидкости по мозгу, эффективно очищая его во время сна. Это открытие знаменует собой значительное продвижение в понимании того, как мозг поддерживает свои здоровье и функциональность.

Кроме того, исследование подчёркивает потенциальные последствия для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Эти заболевания часто связаны с накоплением в мозге токсичных веществ, которые глимфатическая система помогает выводить. Нейробиолог Ли-Фенг Цзян-Си отмечает значение синхронизированной нейронной активности в обеспечении потока жидкости и удаления "мусора" из мозга, уподобляя нейроны миниатюрным насосам.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что высокие мозговые волны с большей амплитудой более эффективны для перемещения жидкости по мозгу. Это дает ценную информацию о том, как мозг очищает себя, и намекает на потенциальные стратегии для улучшения этого процесса, сообщает Nature.

В перспективе будущие исследования могут углубиться в понимание вариаций паттернов мозговых волн и изучить методы их контроля. Кроме того, существует потенциал для разработки вмешательств, оптимизирующих механизмы удаления мозговых отходов, что потенциально может уменьшить потребность в длительных периодах сна, сохраняя здоровье мозга.

Что происходит с нашим мозгом, когда мы спим?