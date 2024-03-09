Потерянный город под водами: удивительные открытия римских руин в Словении

Ученые обнаружили древний город на дне Адриатического моря

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические исследования, проведенные специалистами из Института подводной археологии (ZaPA), выявили руины древнеримского города, погребенного под водами у побережья Словении.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States

Как сообщает издание Heritage Daily, подводные археологи обнаружили древние развалины у побережья Порторожа, небольшого городка на берегу Адриатического моря, расположенного на узком полуострове.

Первое поселение на этой территории возникло задолго до прихода римлян, а в период между 178 и 177 годами до н. э. эта земля была аннексирована Римской империей. В этот период на берегу начали возникать виллы римской знати.

Подводным археологам удалось обнаружить на дне моря развалины древнеримского города. Обнаружено множество артефактов, включая керамику, посуду для кухни и столовые принадлежности, в том числе и импортные.

Также был найден киль крупного корабля той эпохи, а также много деревянных кольев и две деревянные мачты, датированные III и IV веками н. э. Эти находки подтверждают предположение о том, что в этом месте в античную эпоху находился римский портовый городок.

В конце античного периода это был небольшой порт с деревянной набережной, даже для того времени. Ранее, в 2004 году, неподалеку был обнаружен также древнеримский "рыбный завод".