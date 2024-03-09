Незаживающие раны: потеря сестры или брата в детстве провоцирует серьезные заболевания сердца

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что дети и подростки, потерявшие родного брата или сестру, подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте.
Данные более чем двух миллионов датчан с 1978 по 2018 годы подтверждают связь между потерей близкого человека в детстве и увеличением риска инфаркта, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.
Это исследование подчеркивает необходимость особого внимания к здоровью детей и подростков, переживших тяжелые эмоциональные потрясения.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.