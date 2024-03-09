Незаживающие раны: потеря сестры или брата в детстве провоцирует серьезные заболевания сердца

Ученые выявили: потеря родных брата или сестры в детстве увеличивает риск заболеваний сердца

0:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что дети и подростки, потерявшие родного брата или сестру, подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте.

Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

Данные более чем двух миллионов датчан с 1978 по 2018 годы подтверждают связь между потерей близкого человека в детстве и увеличением риска инфаркта, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

Это исследование подчеркивает необходимость особого внимания к здоровью детей и подростков, переживших тяжелые эмоциональные потрясения.

Как определить свой сердечно-сосудистый риск