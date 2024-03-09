Шокирующее открытие: как мамы увеличивают своим детям шанс на болезненную старость

В рамках нового исследования, проведенного экспертами из Бристольского университета, были выявлены серьезные негативные последствия потребления нездоровой пищи в детском возрасте, такой как сладкая, жирная и калорийная пища.
Согласно статье, опубликованной в журнале British Journal of Nutrition (BJN), ученые проанализировали результаты предшествующего исследования, в котором участвовали 4700 человек. Это исследование было посвящено долгосрочному изучению родителей и детей, родившихся в 90-е годы прошлого века.
В рамках нового исследования исследователи измерили толщину и жесткость артериальных стенок у добровольцев, достигших возраста 17 и 24 лет к началу исследования.
Выяснилось, что среди семи- и десятилетних детей, потребляющих продукты с высоким содержанием калорий, жиров и сахара, в подростковом возрасте чаще наблюдалась ригидность артерий по сравнению с другими группами.
Снижение тонуса сосудов имеет серьезные последствия. В таком состоянии сердечно-сосудистая система менее эффективно перекачивает кровь, что приводит к уменьшению поступления кислорода и питательных веществ к сердцу и другим органам.
Кроме того, поврежденные сосуды подвержены воспалению, что может привести к развитию различных серьезных заболеваний, включая инсульты и инфаркты.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.