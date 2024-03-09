Шокирующее открытие: как мамы увеличивают своим детям шанс на болезненную старость

BJN: Жирные, сладкие и калорийные продукты ухудшают эластичность сосудов

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках нового исследования, проведенного экспертами из Бристольского университета, были выявлены серьезные негативные последствия потребления нездоровой пищи в детском возрасте, такой как сладкая, жирная и калорийная пища.

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Согласно статье, опубликованной в журнале British Journal of Nutrition (BJN), ученые проанализировали результаты предшествующего исследования, в котором участвовали 4700 человек. Это исследование было посвящено долгосрочному изучению родителей и детей, родившихся в 90-е годы прошлого века.

В рамках нового исследования исследователи измерили толщину и жесткость артериальных стенок у добровольцев, достигших возраста 17 и 24 лет к началу исследования.

Выяснилось, что среди семи- и десятилетних детей, потребляющих продукты с высоким содержанием калорий, жиров и сахара, в подростковом возрасте чаще наблюдалась ригидность артерий по сравнению с другими группами.

Снижение тонуса сосудов имеет серьезные последствия. В таком состоянии сердечно-сосудистая система менее эффективно перекачивает кровь, что приводит к уменьшению поступления кислорода и питательных веществ к сердцу и другим органам.

Кроме того, поврежденные сосуды подвержены воспалению, что может привести к развитию различных серьезных заболеваний, включая инсульты и инфаркты.