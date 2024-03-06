Социальные сети есть не только у людей: ученые обнаружили метод коммуникации гигантских панд друг с другом, который меняет наше представление об этих животных

Ursus: гигантские панды коммуницируют друг с другом через метки на деревьях

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование дикой природы, проведенное совместно исследователями из Университета штата Мичиган и их коллегами из Китая в Национальном заповеднике "Волонг", обнаружило, что гигантские панды обладают сложной системой коммуникации, аналогичной социальным сетям.

Фото: Openverse by Mike Johnston is licensed under CC BY 2.0

До этого момента панды считались преимущественно одиночными животными, предпочитающими избегать контактов, однако новое исследование показало, что они активно общаются между собой через пахучие метки на деревьях, сообщает Ursus.

Чтобы подтвердить гипотезу об общении через пахучие метки, исследователи собрали данные о территориях с помеченными деревьями и проанализировали образцы ДНК из фекалий панд. Результаты показали, что панды, даже не контактируя напрямую, постоянно обмениваются сообщениями через метки на деревьях. Ученые выявили, что взрослые особи оставляют свои фекалии до 90 раз в день, что компенсирует их относительную изолированность.

Система общения панд через деревья схожа с социальными сетями у людей. Она асинхронна, позволяет передавать информацию множеству получателей одновременно и играет важную роль в обмене информацией о встречах, статусе, поле и готовности к спариванию. Исследование расширяет представление о поведении панд и подтверждает их активное использование "соцсетей" для коммуникации и установления контактов с особями других групп.