Первый частный космический модуль Winnebago 1 приземлился 21 февраля. Запустившая его компания Varda Space опубликовала видео возвращения своего детища в родные пенаты.
Посадка непросто далась аппарату. Он вошёл в плотные слои атмосферы на скорости свыше 25 Махов, озаряя окружающее пространство снопами искр.
Конструкция с честью выдержала чудовищные перегрузки, и капсула в целостности и сохранности мягко села на парашютах.
Она привезла полезный груз. Выращенные в невесомости кристаллы ритонавира — противовирусного препарата для лечения ВИЧ и гепатита C — передадут на анализ Improved Pharma, партнёру экспедиции.
Winnebago с фармацевтической лабораторией на борту отправился в небо в июне 2023-го и уже через неделю был готов к возвращению, но тогда ему было отказано в посадке из-за бюрократических недопониманий между Varda и властями.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.