Новое лекарство от ВИЧ и гепатита C доставлено на Землю из космоса вопреки нежеланию властей

Опубликовано видео возвращения частного космического модуля на Землю

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Первый частный космический модуль Winnebago 1 приземлился 21 февраля. Запустившая его компания Varda Space опубликовала видео возвращения своего детища в родные пенаты.

Фото: Varda Space

Посадка непросто далась аппарату. Он вошёл в плотные слои атмосферы на скорости свыше 25 Махов, озаряя окружающее пространство снопами искр.

Конструкция с честью выдержала чудовищные перегрузки, и капсула в целостности и сохранности мягко села на парашютах.

Она привезла полезный груз. Выращенные в невесомости кристаллы ритонавира — противовирусного препарата для лечения ВИЧ и гепатита C — передадут на анализ Improved Pharma, партнёру экспедиции.

Winnebago с фармацевтической лабораторией на борту отправился в небо в июне 2023-го и уже через неделю был готов к возвращению, но тогда ему было отказано в посадке из-за бюрократических недопониманий между Varda и властями.

Возвращение космической фабрики по производству лекарств