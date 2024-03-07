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Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года

"Комета Дьявола" вспыхнет над Землей во время затмения Солнца

1:57
Наука

Астрономы ожидают захватывающего астрономического события, которое произойдет 8 апреля 2024 года, когда комета Понс-Брукса пройдет вблизи Солнца во время полного солнечного затмения. Это уникальное сочетание природных явлений предоставит уникальную возможность для наблюдения этого космического гостя, согласно информации портала EarthSky.

"Комета Дьявола" вспыхнет над Землей во время затмения Солнца
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Комета Понс-Брукса, известная также как "Комета Дьявола", возвращается каждые 71 год во внутренние области Солнечной системы и достигнет своего ближайшего к Солнцу положения, или перигелия, 21 апреля 2024 года. В это время она пройдет через созвездие Рыб, что позволит ее увидеть на фоне затмевающегося солнца.

Несмотря на то, что момент затмения может предоставить уникальную возможность увидеть комету, наблюдателям следует проявить внимательность. Ограниченное время полной тотальности затмения означает, что сфокусироваться на комете может быть сложно. Однако, при благоприятной погоде и условиях, комета Понс-Брукса должна быть видна неподалеку от Юпитера, другой яркой планеты, находящейся на противоположной стороне Солнца от кометы.

С приближением кометы к Солнцу ее яркость будет увеличиваться, особенно во время затмения. В марте комета Понс-Брукса пройдет через созвездие Андромеды в Рыбах, а в апреле достигнет созвездия Овна, находясь все ближе к Солнцу и становясь все менее заметной для наблюдения.

Независимо от того, удастся ли увидеть комету во время затмения, астрономы будут внимательно следить за этим явлением и делиться снимками и наблюдениями с мировым сообществом астрофотографов.

Это уникальное событие предоставляет невероятную возможность для наблюдения космического танца планет и комет, и астрономы надеются, что благоприятная погода и условия позволят максимально насладиться этим редким шоу на небесах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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