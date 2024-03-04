Шокирующее открытие: как феромоны женщины могут навредить мужчине

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PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение

1:36
Наука

Многие исследования психологов подчеркивают важность семейных отношений для эмоционального благополучия людей. Однако это идеал, который осуществим лишь при относительной гармонии в паре. Что же касается биологических и физиологических аспектов, здесь существует деликатный баланс, и ученые представляют как положительные, так и отрицательные аргументы. Новое исследование внесло свои весы в эту дискуссию…

PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение
Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно сообщению из журнала Proceedings of the Royal Society B (PRSB), группа исследователей из университета Отаго в Новой Зеландии обнаружила, что аромат, выделяемый самками животных для привлечения самцов, может негативно влиять на их смертность и репродуктивное старение. Эти результаты, как утверждают эксперты, могут быть актуальны и для человека.

Речь идёт о феромонах — веществах, выделяемых железами внешней секреции, которые обеспечивают коммуникацию между особями одного вида. Эксперименты с лабораторными грызунами показали, что самцы, живущие вместе с самками, издававшими запах, проявляли признаки раннего репродуктивного старения.

У группы самцов, соседствовавших с самками и ощущавших запах еще двух других самок, находившихся в другой клетке, отмечался повышенный уровень смертности.

Исследователи, по информации из публикации, пока не могут объяснить этот феномен, но это легко понять, применяя простую житейскую логику. Если самец чувствует присутствие самки в окрестностях, но не может к ней подойти - стресс практически неизбежен, и это может иметь серьёзные последствия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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