Ирбис нашёл видеоловушку — посмотрите, что из этого вышло: ничего милее вы уже не увидите

Сайлюгемский нацпарк опубликовал редкое видео с ирбисом

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Сайлюгемский национальный парк выложил запись с видеоловушки, которую нашёл ирбис. Публикацию приурочили к Дню кошек 1 марта.

Фото: Flickr by Trisha Shears is licensed under CC BY-SA 2.0

Камера беспристрастно запечатлела обнюхавшего её любопытного зверя.

По словам учёных, это видео — большая удача. "В России единицы кадров снежного барса, сделанных профессиональными камерами", — поясняется в сообщении.

Ирбисы редко попадают в поле зрения фото- и видеоловушек, а если это случается, норовят их сломать. Так было осенью, когда пообедавшие барсята наткнулись на камеру.

"Поведение котят ирбиса стандартное, они, как и все кошачьи, очень любопытны, барсята увидели новый предмет на тропе. Облизать, поиграть с камерой — вполне нормально. Однако тут ирбисёнок решил просто свалить видеоловушку", — прокомментировал директор нацпарка Денис Маликов.

Тогда последние секунды ставшей "жертвой вандализма" камеры зафиксировала установленная рядом резервная.