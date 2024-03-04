Ирбис нашёл видеоловушку — посмотрите, что из этого вышло: ничего милее вы уже не увидите

Сайлюгемский национальный парк выложил запись с видеоловушки, которую нашёл ирбис. Публикацию приурочили к Дню кошек 1 марта.
Камера беспристрастно запечатлела обнюхавшего её любопытного зверя.
По словам учёных, это видео — большая удача. "В России единицы кадров снежного барса, сделанных профессиональными камерами", — поясняется в сообщении.
Ирбисы редко попадают в поле зрения фото- и видеоловушек, а если это случается, норовят их сломать. Так было осенью, когда пообедавшие барсята наткнулись на камеру.
"Поведение котят ирбиса стандартное, они, как и все кошачьи, очень любопытны, барсята увидели новый предмет на тропе. Облизать, поиграть с камерой — вполне нормально. Однако тут ирбисёнок решил просто свалить видеоловушку", — прокомментировал директор нацпарка Денис Маликов.
Тогда последние секунды ставшей "жертвой вандализма" камеры зафиксировала установленная рядом резервная.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.