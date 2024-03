Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью. Оценочный возраст сооружения составляет около 5700 лет, что делает его одним из самых старых и крупных мегалитических объектов в Европе.

Фото: Openverse by Pedro J Pacheco is licensed under CC BY-SA 4.0