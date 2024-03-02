Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью. Оценочный возраст сооружения составляет около 5700 лет, что делает его одним из самых старых и крупных мегалитических объектов в Европе.

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Археологи, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Scientific Reports, провели детальный анализ состава камней, из которых состоит дольмен Менга, и изучили методы его строительства. Оказалось, что большинство камней были калькаренитами, типом известняка, богатого песком, что делает их достаточно хрупкими и требующими осторожной обработки при транспортировке.

Строительство дольмена представляло собой огромный технический вызов для древних людей неолитической эпохи. В частности, самый крупный камень, весом около 150 тонн, служащий крышей дольмена, требовал использования специальных инженерных методов для его перемещения и укладки. Это включало создание ровных дорог, специальных строительных лесов и применение веревок.

Одним из интересных аспектов строительства является способность дольмена Менга создавать сложные световые узоры внутри своей структуры благодаря расположению камней. Кроме того, конструкция была спроектирована таким образом, чтобы предотвратить просачивание воды и минимизировать эрозию, что свидетельствует о продуманности инженерных решений первобытных строителей.