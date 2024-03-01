Скрытая опасность в вашем питании: почему фастфуд может быть смертельнее сигарет

Ученые выяснили, что фастфуд, чипсы и газировка вреднее табака

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые в своем последнем исследовании пришли к выводу, что потребление фастфуда и других нездоровых продуктов негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, увеличивая риск смертности. Они выявили 32 вредных эффекта, которые в различной степени подтверждались экспериментально.

Фото: Wikipedia by Rainer Zenz is licensed under CC BY-SA 3.0

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале "Британский медицинский журнал" (BMJ), основаны на данных анализа почти 10 миллионов участников различных исследований, касающихся взаимосвязи между питанием и здоровьем.

Эксперты пришли к выводу, что существует прямая связь между потреблением сильно переработанных продуктов и негативными последствиями для здоровья. Оказалось, что вред от таких продуктов сравним с риском от употребления табачных изделий, а в некоторых случаях даже превышает его.

Анализ показал, что регулярное употребление чипсов и фастфуда приводит к увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 50%, а общая смертность увеличивается на 20%. Также выявлено, что риск ожирения увеличивается на 40%, а вероятность развития психических расстройств возрастает на 53%.

Исследователи подчеркивают необходимость усилий со стороны регулирующих органов и общественности для того, чтобы заставить производителей хотя бы указывать на упаковках информацию о составе продукции и ее воздействии на организм, аналогично тому, как это делается с табачной продукцией.