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Алкоголь и сон: как выпивка влияет на ваш отдых

Sleep: выпитое на ночь спиртное снижает когнитивные функции мозга

1:34
Наука

Ученые из Брауновского университета в штате Род-Айленд провели исследование, посвященное влиянию алкоголя на организацию сна и его воздействие на общее качество отдыха у человека. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Sleep.

Sleep: выпитое на ночь спиртное снижает когнитивные функции мозга
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Эксперимент включал тридцать здоровых взрослых, которые употребляли алкоголь с умеренной частотой. Все участники прошли строгие предварительные проверки, включая актиграфию для отслеживания паттернов сна, и были обязаны поддерживать стабильный режим сна в дни перед началом исследования.

В течение трех ночей участникам предоставляли алкогольные или безалкогольные напитки перед сном. Сон участников отслеживался с использованием полисомнографии (ПСГ) — метода регистрации различных биофизиологических показателей, включая активность мозга, глаз и мышц.

Было обнаружено, что употребление алкоголя приводило к увеличению продолжительности фазы медленного сна в начале ночи. Эта фаза играет ключевую роль в физическом восстановлении и закреплении памяти.

Однако алкоголь сокращал продолжительность фазы быстрого сна, ответственной за сновидения, обработку памяти и эмоции. Уменьшение этой фазы предполагает, что алкоголь вмешивается в естественный цикл сна, что может негативно сказаться на когнитивных функциях и эмоциональном благополучии.

Такие нарушения могут снизить качество восстановления во время сна и вызвать ощущение усталости и нарушения когнитивных функций в течение следующего дня.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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