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Одиночество и смартфоны: ключевые факторы благополучия среди студентов

SR: зависимость от смартфона усиливает одиночество и снижает благосостояние

2:40
Наука

Избыточная привязанность к мобильным устройствам, включая постоянный доступ к социальным сетям, может уменьшить уровень удовлетворенности и другие показатели благополучия.

SR: зависимость от смартфона усиливает одиночество и снижает благосостояние
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти беспокойства становятся более актуальными с распространением использования смартфонов, когда их негативное воздействие становится более очевидным, особенно среди молодежи.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, изучило, как одиночество становится посредником между чрезмерным использованием смартфонов и самооценкой благополучия среди студентов китайских университетов.

Полученные результаты, которые показывают, что зависимость от смартфонов негативно влияет на благополучие, увеличивая одиночество, представляют важность для разработки политики в области использования смартфонов, направленной на улучшение благополучия студентов и акцентирующей внимание на сокращении зависимости.

Одиночество, определенное как разрыв между реальными и ожидаемыми социальными взаимодействиями, может быть усилено чрезмерным использованием смартфона.

Хотя люди могут чаще прибегать к использованию смартфонов в ответ на ощущение одиночества, кажется, что со временем зависимость от смартфонов может ослабить уже существующие офлайн-отношения.

Для студентов университетов уровень благополучия связан с уровнем депрессии и тревоги, успехами в учебе, а также снижением риска самоубийств и преступности.

Гипотеза о роли одиночества в опосредовании влияния зависимости от смартфонов на благополучие была предложена, но не была количественно исследована.

Ученые предположили, что зависимость от смартфонов будет негативно коррелировать с уровнем благополучия студентов университетов, а одиночество будет выступать посредником.

Исследование включало опрос студентов из 16 университетов в восьми городах и провинциях Китая, используя стратифицированную кластерную выборку для обеспечения репрезентативности.

Зависимость от смартфона оценивалась по шкале, включающей 16 пунктов, связанных с изменениями настроения, социальным комфортом и симптомами абстиненции. Более высокий балл указывал на более сильную зависимость.

Благополучие измерялось с помощью девяти вопросов, оценивающих удовлетворенность жизнью и эмоциональное состояние, с более высоким баллом, указывающим на лучшее благополучие.

Собранные данные были анализированы с использованием различных статистических методов, включая t-тесты, корреляционный анализ и оценку опосредованного эффекта.

В исследовании участвовало 1527 человек в возрасте от 17 до 40 лет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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