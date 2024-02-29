Согласно плану запуска гидрометеорологических аппаратов, Россия откажется от информации с западных спутников уже в 2024 году

Россия уже в этом году сможет отказаться от информации с западных метеорологических спутников

0:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Игорь Шумаков, глава Росгидромета, заявил, что согласно плану запуска гидрометеорологических аппаратов, Россия откажется от информации с западных спутников уже к середине или к концу этого года.

Фото: www.flickr.com by НАСА is licensed under Рекомендации НАСА по использованию фотографий астронавтов в СМИ

"До определённого времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами — с системой EUMETSAT, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности", — рассказал Шумаков.

Как пояснил Шумаков, информация с западных спутников уже сейчас почти иссякла, но коллеги из Роскосмоса помогают устранить недостаток информации.