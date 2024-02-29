Согласно плану запуска гидрометеорологических аппаратов, Россия откажется от информации с западных спутников уже в 2024 году

Игорь Шумаков, глава Росгидромета, заявил, что согласно плану запуска гидрометеорологических аппаратов, Россия откажется от информации с западных спутников уже к середине или к концу этого года.
"До определённого времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами — с системой EUMETSAT, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности", — рассказал Шумаков.
Как пояснил Шумаков, информация с западных спутников уже сейчас почти иссякла, но коллеги из Роскосмоса помогают устранить недостаток информации.
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