В Китае беспилотное аэротакси впервые осуществило междугородний перелёт

В Китае провели успешное испытание беспилотного аэротакси

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайская компания AutoFlight впервые провела испытания своего мобильного аэротакси. Беспилотный электрический аппарат с вертикальным взлётом и посадкой проделал 50-километровый маршрут между двумя городами. Сообщается, что аэротакси за 20 минут проделало путь из Шэньчжэня в Чжухай.

Фото: commons.wikimedia.org by Akash 1997 is licensed under Share Alike 4.0

Создатели аэротакси вдохновились успешным перелётом и заявили, что их изобретение в будущем станет хорошей альтернативой высокоскоростным вертолётам. Они также отметили высокую скорость аэротакси, сделав акцент на том, что на тот путь, которое их "детище" потратило 20 минут, наземный транспорт потратил бы 3 часа.

В компании рассказали, что их аппарат может за раз перевозить до 4-х пассажиров. Дальность полёта при этом составит 250 км. Максимальная развиваемая скорость — 200 км/ч. Массово внедрить перелёты на аэротакси в компании надеются уже к 2026 году.