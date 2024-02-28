Облака ведут себя как живые существа, опасаясь затмений и любой активности на Солнце

Communications Earth & Environment: учёные выяснили, почему рассеиваются облака во время солнечных затмений

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда Луна проходит перед Солнцем во время солнечного затмения, это захватывающее зрелище, которое кажется временно меняющим наш мир. Но последствия для нашей планеты намного глубже, чем лишь несколько мгновений темноты в дневное время. Удивительно, что облака быстро рассеиваются даже при закрытии Луной всего 15 процентов Солнца.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Очевидно, это не относится ко всем типам облаков; в противном случае мы бы не слышали жалоб на то, что затмения испорчены пасмурной погодой.

Команда под руководством Виктора Триса из Королевского метеорологического института Нидерландов и Делфтского технологического университета выяснила, что в основном мелкие кучевые облака быстро исчезают. Их исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Трис объясняет, что это открытие имеет значение для будущих попыток климатической инженерии.

"Если мы в будущем будем затмевать Солнце с помощью технологических решений, это может повлиять на облака", — говорит он. "Уменьшение количества облаков может частично противодействовать предполагаемому эффекту климатической инженерии, потому что облака отражают солнечный свет и помогают охлаждать Землю".

С точки зрения наблюдателя на Земле, выяснить, как облака ведут себя во время затмения, сложно.

Но, по мнению Триса, это важно: одно из предлагаемых решений для смягчения последствий изменения климата — блокировать попадание некоторых солнечных лучей в нижние слои атмосферы Земли. Хотя моделирование показывает, что это может эффективно снизить температуру, мы не знаем, какие еще последствия это может вызвать.

Так как слои облаков могут быть сложными, а их конфигурация постоянно меняется, подсчет облаков с Земли на самом деле не является надежным методом определения того, как затмение влияет на облака.

Другой метод — изучать их сверху с помощью спутников, но ранее они не учитывали лунную тень во время затмения при расчетах отражательной способности верхней границы облаков, что приводило к ошибкам в измерениях облачного покрова и толщины.

Трис и его коллеги разработали метод коррекции лунной тени, учитывая долю Солнца, закрытую в каждый момент времени из любой точки поверхности Земли.

"Большая часть солнечного затмения представляет собой частичное затмение, когда на улице еще много света", — говорит Трис. "Во время такого частичного затмения спутники получают достаточно отраженного солнечного света после коррекции на затемнение, чтобы надежно измерить облака".