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Как перезагрузить намертво зависший смартфон: лайфхак от разработчика

Для перезагрузки зависшего гаджета разработчик посоветовал разрядить его

0:57
Наука » Технологии

Если смартфон завис так, что даже на кнопки не реагирует, попробуйте разрядить его батарею в ноль, посоветовал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Для перезагрузки зависшего гаджета разработчик посоветовал разрядить его
Фото: PxHere is licensed under CC0

Вообще лучше до такого не доводить, предупредил специалист. Частой причиной зависаний он назвал нехватку оперативной памяти.

Поэтому возьмите за правило закрывать приложения, если вы ими не пользуетесь, отключите ненужные виджеты, живые обои и прочее баловство. "Всё это требует большого объёма оперативной памяти, поэтому её может не хватить на другие задачи", — пояснил эксперт.

Если зависания стали регулярными, обновите операционную систему — зачастую этого достаточно для устранения проблемы, добавил он.

Ну а если гаджет завис намертво и его даже не удаётся перезагрузить кнопками, дождитесь полной разрядки батареи — возможно, последующая зарядка "приведёт его в чувство", заключил Закарян.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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