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Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды

1:35
Наука

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта, оставшиеся неподвижными во времени на протяжении 34 миллионов лет.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
Фото: Openverse by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0

Группа ученых, включая профессора географии из Даремского университета в Великобритании, обнаружили под слоем льда непостижимые формы рельефа, созданные миллионы лет назад.

Этот древний ландшафт, описанный как "призрачный" профессором Джеймисоном, представляет собой замерзшую во времени сеть горных хребтов и речных долин, скрытых под двухкилометровым слоем льда. По мнению ученых, этот ландшафт, вероятно, сформировался в период, когда Антарктида была частью суперконтинента Гондвана. Распад Гондваны призвал к раздроблению нагорья на три части, образовав глубокие впадины между ними.

Процесс охлаждения климата привел к образованию ледяных шапок на вершинах гор, что в свою очередь спровоцировало образование речных долин из-за потоков талой воды, утекающих к океану. Несмотря на потенциальное воздействие эрозии, ученые выражают надежду на сохранность ландшафта благодаря толщине ледяного покрова, который, однако, приобрел устойчивость лишь 14 миллионов лет назад, сообщает Live Science.

Профессор Джеймисон отмечает, что для подтверждения возраста этого реликтового ландшафта необходимо пробурить ледяную толщу и проанализировать образцы камней и осадочных пород. Такие исследования могут расширить наше понимание древних климатических и геологических процессов на континенте Антарктиды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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