Фермеры бьют тревогу: один из самых популярных сортов бананов находится под угрозой исчезновения из-за грибкового заболевания

Insider: сорт бананов Cavendish может исчезнуть из-за грибкового заболевания

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Сорт бананов Cavendish, который в настоящее время составляет 47% международного рынка бананов, оказался под угрозой из-за нового грибкового заболевания, вызываемого штаммом TR4 панамской болезни.

Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

Этот штамм, обнаруженный в 1997 году в Австралии, быстро распространился по всему миру и уже затронул фермы в различных регионах, включая Квинсленд в Австралии, Индию, Китай, Ближний Восток, Африку и недавно Южную Америку. Это создает серьезную угрозу для продолжения коммерческого выращивания Cavendish.

Ученые со всего мира ведут исследования, направленные на поиск способов спасения сорта. Они экспериментируют с генетической модификацией, созданием прививок и применением естественного отбора. Однако, несмотря на усилия, эти методы могут не оказаться достаточно эффективными в долгосрочной перспективе, сообщает Insider.

Некоторые ботаники и экологи предлагают отказаться от монокультуры бананов и вместо этого перейти к разведению разнообразных сортов, подобно подходу к разведению яблок. Это позволило бы создать генетическое разнообразие, что делает растения менее уязвимыми к патогенам и может помочь избежать массового вымирания сорта. Однако, такой подход потребует изменений в производственных и транспортных процессах и может привести к значительному увеличению стоимости продукции.