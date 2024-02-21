Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссер Гарет Эдвардс может снять продолжение фильма "Мир Юрского периода"
Рейтинг самых надежных внедорожников: эксперты назвали топ-5 моделей на рынке
Ученые считают, что Малое Магелланово Облако на самом деле представляет собой две отдельные галактики
Гарик Харламов заболел пневмонией: "Проверяйтесь сразу"
Вышло дополнение к демке Final Fantasy 7 Rebirth
Преподаватель университета РОСБИОТЕХ Беляева рассказала, как выбрать качественный шоколад
Михаил Кержаков рассказал, почему его брат до сих пор живёт в Сербии
Россиянка объяснила, почему она больше не рассматривает Сочи как вариант для отдыха
Спреи для волос с UV-фильтрами
Новые горизонты познания: черные дыры с необычной массой разгадывают свои секреты

Обнаружена древняя черная дыра нового типа

Наука

Научные исследования выделяют два основных типа черных дыр: сверхмассивные и дыры звездной массы. Предполагается, что существуют и другие категории, и впервые наблюдения приводят к реальным доказательствам этой гипотезы.

Обнаружена древняя черная дыра нового типа
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Согласно сообщению от New Atlas, международным коллективом ученых были обнаружены первые свидетельства существования черной дыры с необычной массой от 10 до 100 миллионов масс Солнца. Эта черная дыра стара — ей около 13,3 миллиардов лет. Ученые в настоящее время пытаются разгадать процесс ее формирования.

Звездные черные дыры, известные науке, обычно образуются в результате коллапса сверхновых звезд, тогда как сверхмассивные черные дыры, имеющие массу в миллионы и миллиарды раз больше массы звезд, расположены в центрах галактик.

В 2017 году была обнаружена черная дыра в далеком космическом пространстве, ее масса в 800 раз больше массы Солнца. Предполагается, что она достигла таких размеров весьма быстро — за несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Согласно одной из гипотез, некоторые черные дыры могли образоваться нестандартным путем, не набирая массу постепенно, а обладая значительной массой с самого начала. Например, при коллапсе огромного газового облака может возникнуть черная дыра, имеющая массу от 10 000 до 100 000 масс Солнца.

Недавно обнаруженный объект с помощью космических телескопов находится в галактике UHZ1, на расстоянии около 13,2 миллиардов световых лет от Земли. Эта черная дыра образовалась менее чем 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Масса от 10 до 100 миллионов масс Солнца соответствует примерно общей массе всех звезд в данной галактике и превышает массу черных дыр в более молодых галактиках.

Новые исследования значительно расширяют наше понимание процесса формирования черных дыр. Моделирование подтверждает предположение ученых о том, что черные дыры формируются относительно быстро с космической точки зрения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Немецкий луковый пирог: очень аппетитное блюдо для любого случая
Немецкий луковый пирог: очень аппетитное блюдо для любого случая
Последние материалы
Россиянка объяснила, почему она больше не рассматривает Сочи как вариант для отдыха
Спреи для волос с UV-фильтрами
Медведев прокомментировал убийство летчика Кузьминова словами "собаке - собачья смерть"
Павел Прилучный оставляет все подаренные своим детям подарки у себя
Юрий Подоляка: "Владимир Сальдо скинул мне ссылку о своей "ликвидации"
Обнаружена древняя черная дыра нового типа
Украинские ракеты Himars уничтожили российских солдат на построении
Эксперт предлагает революционный метод борьбы с хамством на дорогах России
ВСУ срочно перебрасывают войска из Краматорска и Днепропетровска в Купянск
Сериал "Бегущий по лезвию 2099" снимут в Праге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников