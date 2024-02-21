Новые горизонты познания: черные дыры с необычной массой разгадывают свои секреты

Обнаружена древняя черная дыра нового типа

Научные исследования выделяют два основных типа черных дыр: сверхмассивные и дыры звездной массы. Предполагается, что существуют и другие категории, и впервые наблюдения приводят к реальным доказательствам этой гипотезы.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Согласно сообщению от New Atlas, международным коллективом ученых были обнаружены первые свидетельства существования черной дыры с необычной массой от 10 до 100 миллионов масс Солнца. Эта черная дыра стара — ей около 13,3 миллиардов лет. Ученые в настоящее время пытаются разгадать процесс ее формирования.

Звездные черные дыры, известные науке, обычно образуются в результате коллапса сверхновых звезд, тогда как сверхмассивные черные дыры, имеющие массу в миллионы и миллиарды раз больше массы звезд, расположены в центрах галактик.

В 2017 году была обнаружена черная дыра в далеком космическом пространстве, ее масса в 800 раз больше массы Солнца. Предполагается, что она достигла таких размеров весьма быстро — за несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Согласно одной из гипотез, некоторые черные дыры могли образоваться нестандартным путем, не набирая массу постепенно, а обладая значительной массой с самого начала. Например, при коллапсе огромного газового облака может возникнуть черная дыра, имеющая массу от 10 000 до 100 000 масс Солнца.

Недавно обнаруженный объект с помощью космических телескопов находится в галактике UHZ1, на расстоянии около 13,2 миллиардов световых лет от Земли. Эта черная дыра образовалась менее чем 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Масса от 10 до 100 миллионов масс Солнца соответствует примерно общей массе всех звезд в данной галактике и превышает массу черных дыр в более молодых галактиках.

Новые исследования значительно расширяют наше понимание процесса формирования черных дыр. Моделирование подтверждает предположение ученых о том, что черные дыры формируются относительно быстро с космической точки зрения.