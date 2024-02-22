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Учёные поняли, откуда в космосе пыль, после 1000-дневного наблюдения за одной звездой

Астрономы нашли источник космической пыли

1:33
Наука

Международная группа астрономов открыла ещё один источник космической пыли — сверхновые типа Ia. О результатах многодневных бдений за одной из таких звёзд рассказала пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук (КАН).

Астрономы нашли источник космической пыли
Фото: National Astronomical Observatories / Chinese Academy of Sciences by Lizhi Wang

Ранее считалось, что пыль образуется только от взрывов сверхновых II типа. Но было очевидно, что это не единственный источник — они встречаются только в спиральных галактиках, а пыль есть повсюду.

Чтобы доказать это, учёные более тысячи дней наблюдали сверхновую SN 2018evt через космические и наземные телескопы. Они заметили, что после столкновения взрывной волны звезды с окружающим её газом она стала тускнеть, при этом инфракрасное излучение усиливалось.

Исследователи построили математическую модель процесса и вычислили, что спектр свечения меняется из-за роста количества пыли — за время наблюдений её там образовалось порядка 1,2% от массы Солнца, и по расчётам, в будущем станет ещё в 10 раз больше.

"Происхождение космической пыли достаточно давно остаётся одной из главных загадок астрономии. Нам впервые удалось проследить за очень быстрым формированием больших количеств этой материи при взаимодействиях термоядерной вспышки сверхновой первого типа с окружающей её межзвездной материей", — прокомментировал профессор Южноамериканского астрономического центра КАН Ван Линчжи.

Это открытие — ключ к пониманию механизма образования планет и их спутников на ранних стадиях развития Вселенной.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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