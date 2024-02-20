Нейробиологи научились печатать мозги на 3D-принтере: кому вживят новинку — названы кандидаты

Учёные смогли напечатать работоспособный кусочек мозга

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные смогли напечатать мозговую ткань, которая не просто выглядит так же, как её природный прототип, но и обладает схожей функциональностью. О результатах эксперимента рассказал его руководитель, нейробиолог Чжан Сучунь из Университета Висконсин-Мэдисон, на страницах Cell Stem Cell — научного журнала об исследованиях стволовых клеток.

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/277085 by Mike Beauregard is licensed under CC BY 2.0

Выращивать мозгоподобные органоиды из стволовых клеток уже пробовали, но получается плохо — невозможно контролировать, какое место занимает тот или иной нейрон и какими будут связи между ними.

Учёным помог 3D-принтер. Они напечатали тончайшие (около 50 микрон — толщиной с волос) линии нервных и глиальных клеток-предшественниц, взятых из мозгового вещества человека, и поместили их в специальный клееподобный гель, а затем добавили поддерживающие и разграничивающие нейроны астроциты.

Развиваясь, напечатанные клетки стали самоорганизовываться — нейроны коры простирались к более глубоко расположенному полосатому телу. В настоящем мозге, что интересно, происходит наоборот.

В перспективе биоинженеры рассчитывают печатать мозговые импланты для вживления их больным нейродегенеративными заболеваниями и пациентам, перенесшим инсульт.