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Магнитные бури и человек: российские физики назвали негативные последствия этой аномалии

Российские физики назвали магнитные бури одной из возможных причин поломки техники

2:22
Наука

Магнитные бури, воздействуя на человека, могут вызывать различные негативные последствия. Это связано с тем, что человеческий организм, как и любая материя, состоит из атомов, в которых есть свободные электроны.

Российские физики назвали магнитные бури одной из возможных причин поломки техники
Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Во время магнитных бурь эти свободные электроны начинают двигаться в сторону усиленного магнитного поля Земли. Это влияет на биоэлектрические процессы в организме, вызывая различные физиологические реакции.

Доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха Эргаш Нуруллаев отмечает, что метеозависимые люди начинают чувствовать слабость, снижение тонуса организма, скачки артериального давления и головную боль во время магнитных бурь. Уровень магнитного поля в организме человека в момент бурь может значительно превышать обычные значения, что оказывает негативное воздействие на здоровье.

Согласно словам преподавателя кафедры общей физики ПНИПУ Вячеслава Кирчанова, магнитные бури также могут оказывать влияние на космонавтов, но в меньшей степени, чем на людей, находящихся на поверхности Земли. Орбитальные станции, на которых находятся космонавты, защищены специальными материалами, что снижает воздействие магнитных бурь на их организм. Тем не менее, при сильных бурях доза радиации для космонавтов может быть значительной, особенно у тех, кто находится в зоне ближнего радиационного пояса Земли.

Кроме того, магнитные бури могут представлять опасность для электронных устройств. Они способны вывести из строя системы радиолокации, заблокировать работу спутников и свести их с орбиты. В таких случаях рекомендуется отключать электроприборы от источников питания и применять защитные меры, такие как ферромагнитные экраны, чтобы предотвратить негативные последствия для техники, сообщает "Вокруг Света".

Вячеслав Кирчанов отмечает, что магнитные бури оказывают глобальное влияние на все уровни биомассы планеты, в том числе на атмосферу и состав воздуха. Изменения в атмосфере могут влиять на развитие некоторых форм вирусов, что также создает определенные риски для человечества.

Таким образом, несмотря на то, что полностью защититься от воздействия магнитных бурь пока не представляется возможным, важно принимать меры предосторожности и следить за прогнозами, особенно для людей, чувствительных к погодным изменениям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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