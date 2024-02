Магнитные бури и человек: российские физики назвали негативные последствия этой аномалии

Магнитные бури, воздействуя на человека, могут вызывать различные негативные последствия. Это связано с тем, что человеческий организм, как и любая материя, состоит из атомов, в которых есть свободные электроны.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.