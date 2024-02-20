Древний алкогольный напиток с целебными свойствами: археологи раскрыли, что пили наши предки

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Российские археологи обнаружили древний глиняный кувшин в Ростовской области

1:38
Наука

Изучение археологической находки, а именно глиняного кувшина из могильника "Улан IV" в Ростовской области, представляющего западноманычскую катакомбную культуру середины III тысячелетия до н. э., открывает интересные аспекты культурных и антропологических практик древних обществ.

Российские археологи обнаружили древний глиняный кувшин в Ростовской области
Фото: Openverse by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0

Кувшин, изготовленный из красной глины, является примером ремесленной мастерской Северного Кавказа. Его украшения, стройные пропорции и характерные для местной культуры элементы свидетельствуют о высоком мастерстве гончаров.

Анализ содержимого кувшина раскрывает его функциональное назначение. На внутренних стенках обнаружены остатки растительных материалов, включая пыльцу астровых, полыни, злаков, эфедры и различного лугового растительного многовидия. Интересно отметить, что пыльца злаков сходна с пыльцей пшеницы по морфологии.

Исходя из этого, можно предположить, что кувшин использовался для приготовления напитка, состоящего из смеси разнообразных степных растений. В составе такого напитка могли быть эфедра, содержащая алкалоиды и использовавшаяся для медицинских целей, полынь, обладающая противовоспалительными свойствами, а также культурные злаки, вероятно, предназначенные для придания напитку питательных свойств, сообщает "Вокруг Света".

Дополнительно, учитывая находку в могильнике, где были обнаружены останки мужчины возрастом 40-45 лет, можно сделать вывод, что кувшин с содержимым был помещен вместе с ним в захоронение, что может свидетельствовать о ритуальном или символическом значении этого предмета для данной культуры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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