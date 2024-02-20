Древний алкогольный напиток с целебными свойствами: археологи раскрыли, что пили наши предки

Изучение археологической находки, а именно глиняного кувшина из могильника "Улан IV" в Ростовской области, представляющего западноманычскую катакомбную культуру середины III тысячелетия до н. э., открывает интересные аспекты культурных и антропологических практик древних обществ.
Кувшин, изготовленный из красной глины, является примером ремесленной мастерской Северного Кавказа. Его украшения, стройные пропорции и характерные для местной культуры элементы свидетельствуют о высоком мастерстве гончаров.
Анализ содержимого кувшина раскрывает его функциональное назначение. На внутренних стенках обнаружены остатки растительных материалов, включая пыльцу астровых, полыни, злаков, эфедры и различного лугового растительного многовидия. Интересно отметить, что пыльца злаков сходна с пыльцей пшеницы по морфологии.
Исходя из этого, можно предположить, что кувшин использовался для приготовления напитка, состоящего из смеси разнообразных степных растений. В составе такого напитка могли быть эфедра, содержащая алкалоиды и использовавшаяся для медицинских целей, полынь, обладающая противовоспалительными свойствами, а также культурные злаки, вероятно, предназначенные для придания напитку питательных свойств, сообщает "Вокруг Света".
Дополнительно, учитывая находку в могильнике, где были обнаружены останки мужчины возрастом 40-45 лет, можно сделать вывод, что кувшин с содержимым был помещен вместе с ним в захоронение, что может свидетельствовать о ритуальном или символическом значении этого предмета для данной культуры.
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