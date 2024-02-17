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Наука

В последние годы нейробиологи провели серию исследований, которые демонстрируют положительное воздействие прослушивания ритмичной музыки на активность мозга и психические функции.

Японские ученые предложили способ стать умнее всего за 3 минуты
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

По данным ресурса ibroneuroscience.org, особый интерес вызывает эффект, известный как "грув" – специфические ритмические ощущения, создаваемые музыкантами различных жанров, таких как фьюжн, сальса, свинг-фанк, рок и соул.

Японские нейробиологи провели серию экспериментов, которые явно показали, что прослушивание ритмичной музыки стимулирует активность префронтальной коры мозга, улучшая когнитивные способности.

Практические наблюдения также подтвердили, что музыкальное воздействие наиболее эффективно, когда сопровождается ритмичными движениями, согласованными с мелодией.

Важно уловить ритм музыки, поскольку движения, не согласующиеся с ним, могут нарушить настроение и сбить с толку мозг. Танцы под ритмичную музыку оказывают значительную пользу, однако подобные активности можно осуществлять и вместе с другими формами физической активности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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