Скрытые тайны и ужасы Луны: от лунотрясений до загадочных артефактов на ее поверхности

Луна полна чудес: малоизвестные факты о естественном спутнике Земли

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Суровая и неприветливая, Луна обычно ассоциируется с безжизненным пейзажем, покрытым опасным реголитовым порошком. Но за этой гранью скрываются как тайны, так и удивления.

Фото: "Луна (Moon)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

Наши соседи по космосу, специалисты из НАСА, отмечают, что Луна медленно, но верно отдаляется от Земли. На расстоянии 384 400 километров от нашей планеты, она удаляется примерно на 2,5 сантиметра ежегодно.

Луна неспокойна. Сеисмическая активность на её поверхности вызывает лунотрясения, которые регистрируются приборами, установленными астронавтами миссий "Аполлон". Их сила может достигать пяти баллов по шкале Рихтера. Ученые предполагают, что это связано с уменьшением размеров самого спутника.

Споры о первой посадке американцев на Луну в 1969 году до сих пор не утихают. Существует множество мифов о миссии "Аполлон-11". Некоторые утверждают, что посадки вообще не было, а все события были постановкой. Другие же утверждают, что астронавты действительно высаживались и наблюдали что-то на поверхности Луны, что оставило их в шоке, но остается тайной.

Люди уже оставили свой след на Луне, превращая её медленно в свалку. Около 96 мешков фекалий были выброшены туда. В 1971 году астронавт Алан Шепард ввез "контрабандой" два мяча для гольфа и даже сыграл на Луне с помощью наконечника от клюшки. Командир миссии "Аполлон-15" Дэвид Скотт случайно уронил перо и молоток, которые теперь также являются "жителями" Луны. В 1999 году зонд НАСА доставил капсулу с прахом планетолога Юджина Шумейкера в соответствии с его завещанием и в знак признания его научной деятельности.

Кроме того, части Луны, вероятно, спрятаны прямо под нашими ногами. В недрах Земли были обнаружены две массивные области скальной породы, содержащие уникальные элементы, отличные от тех, что обычно присутствуют в земной коре. Ученые гипотезируют, что около 4,5 миллиардов лет назад планета Тейя столкнулась с Землей, при этом часть материала слилась с нашей планетой, а остальное образовало Луну.