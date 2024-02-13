Как морские млекопитающие спят под водой: однополушарный сон и другие хитрые изобретения природы

Биологи объяснили, как морские млекопитающие спят под водой

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Морские млекопитающие не могут спать под водой, потому что им нужно иногда всплывать, чтобы сделать вдох. Оставаться на поверхности тоже нельзя — из-за опасности нападения хищников и потерь тепла. Как же они выкручиваются? Live Science узнал у биологов.

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Самое остроумное изобретение природы для решения этой дилеммы — однополушарный сон. Он характерен для китообразных, а самый известный пример — дельфины.

"Однополушарный сон действительно ценен для этих животных, потому что он позволяет им поддерживать низкий уровень активности, при этом одновременно спит только половина мозга", — объясняет биолог из Университета Сент-Эндрюс в Великобритании Патрик Миллер.

Этот стиль сна не эксклюзивен для обитателей морских глубин. Его практикуют некоторые птицы, хотя и с другими целями — они дремлют вполглаза, когда летят в стае.

С другой стороны, не все китообразные способны к однополушарному сну. Некоторые из них спят, как люди и остальные животные — обоими полушариями. Киты, например, погружаются в воду, засыпают и медленно всплывают благодаря спермацету, придающему им плавучесть. Впрочем, достоверно об их манере сна судить не приходится, сетует Миллер.

"Очень сложно измерить активность мозга морских животных, которых невозможно поймать, например, кашалота, синего кита или горбатого кита. В этом случае записи о поведении — лучший индикатор поведения во сне", — делится он.

Миллер и его коллеги лепили на кашалотов специальные метки. Оказалось, что целые стаи китов висели в толще воды носами кверху минут по 20 (видимо, фаза глубокого сна), всплывали, чтобы отдышаться, и погружались вновь. И так — до 3,5 часов.

Судя по наблюдениям за морскими слонами, которые спят так же, в фазе быстрого сна их, как и нас с вами, парализует. Такое открытие сделала постдокторант Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего Джессика Кендалл-Бар, рассказавшая о своём исследовании 2023 года на YouTube. Она заметила, что тюлени ныряют на глубину около 300 метров, переворачиваются вверх ногами и медленно вращаются. В этот момент они, вероятно, видят сны.

Чтобы не стать добычей хищников, морские слоны спят очень мало — до двух часов в сутки. В этом они могут составить конкуренцию рекордсмену среди млекопитающих по минимуму сна — африканскому слону, заметила Кендалл-Бар.